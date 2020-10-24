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Вчера, 17:23

Постановление губернатора: Барам и ресторанам Приморья разрешено работать ночью

Постановление губернатора: Барам и ресторанам Приморья разрешено работать ночью

Бары и рестораны Приморья вновь могут работать в ночное время, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТГ-канал правительства края.

Соответствующее постановление о смягчении «антиковидных» ограничений подписал губернатор региона Олег Кожемяко.

Напомним, за сутки в Приморье ещё 199 жителей получили диагноз «коронавирус». Всего заболевших с начала эпидемии - 37 370. Выздоровело ещё 290 пациентов, всего справились с инфекцией - 28 834.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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