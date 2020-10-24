Постановление губернатора: Барам и ресторанам Приморья разрешено работать ночью

- категорически осуждаю, организаторы и активные участники должны быть привлечены к уголовной ответственности

- какие бы цели не преследовали участники акции, перекрывать дороги, создавать неудобства тысячам горожан, они не имели право и поэтому эта акция достойна осуждения

- местная гопота устроила вызывающую выходку, полиция имела полное право жестко пресечь хулиганские действия

- агрессивное поведение пикетчиков было спровоцировано жесткими действиями полиции

- участники акции изначально были настроены провоцировать полицию, им главное было получить "картинку" задержания, изобразить из себя "жертв режима"