Пять необычных симптомов коронавируса назвали врачи

Группа ученых из Мадрида в ходе изучения протекания коронавируса нового типа у нескольких сотен пациентов выявили пять странных симптомов болезни, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе опроса приблизительно у четверти из 666 пациентов с коронавирусом были обнаружены такие симптомы, как опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.

Кроме того, у каждого десятого пациента было ощущение жжения в ладонях и ступнях. Данный симптом возникал только у взрослых больных с пневмонией, поэтому исследователи не рекомендовали относить его к универсальным индикаторам при диагностике COVID-19, отмечает «Парламентская газета».

14 января ученый Тим Спектор также призвал обратить внимание на два редких симптома коронавируса - язвочки в полости рта и светлые пятна на языке. По его словам, эти симптомы не представляют опасности и проходят спустя несколько дней.

Кроме того, 31 января медики, чье исследование было опубликовано в The British Journal of Dermatology, предупредили об опасности появления шишек на языке при инфицировании COVID-19.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, за сутки в Приморье ещё 199 жителей получили диагноз «коронавирус». Всего заболевших с начала эпидемии - 37 370. Выздоровело ещё 290 пациентов, всего справились с инфекцией - 28 834.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Приморья Тамары Курченко, на сегодняшний день более 32 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» распределены во все муниципальные образования края. Ее освоение уже составляет около 40%.

«По состоянию на утро, 5 февраля, привиты первым компонентом 12 716 человек, из них сделали вторую прививку и завершили вакцинацию 501 человек. Сегодня вакцина поступит в Тернейский муниципальный округ и Партизанский район. Таким образом, препарат будет доступен во всех муниципальных образованиях», – проинформировала Тамара Курченко.

Отмечено, что более 50% антигена освоено в Яковлевском, Пожарском, Михайловском, Спасском, Черниговском районах, Октябрьском муниципальном округе, Усссурийске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Владивостоке и Дальнереченске.

Олег Кожемяко подчеркнул, что параллельно с вакцинацией от COVID-19 важно продолжать работу по снижению заболеваемости коронавирусом и отслеживать, как формируется иммунитет у населения.

Бары и рестораны Приморья вновь могут работать в ночное время. Соответствующее постановление о смягчении «антиковидных» ограничений подписал губернатор региона Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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