Назван неожиданный симптом коронавируса

Частая икота может быть одним из симптомов коронавируса, считают американские медики. Исследование опубликовано в журнале The American Journal of Emergency Medicine.

К такому выводу медики пришли после обследования 62-летнего пациента из Чикаго, у которого не наблюдались типичные проявления COVID-19, в частности кашель, температура или боль в груди. При этом мужчина на протяжении четырех дней страдал икотой.

Как сообщает РИА Новости, его тесты на коронавирус дали положительный результат, а в легких обнаружили затемнения. У него также были сопутствующие хронические заболевания.



Как отметили медики, это первый официально зарегистрированный случай, когда пациент с коронавирусом жаловался на такую проблему. В связи с этим врачи призвали обращать внимание на икоту, которая может указывать на заболевание COVID-19.

Они также заявили, что коронавирус до сих пор не изучен, поэтому нужно уделять внимание каждому нетипичному проявлению заражения вирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных в мире превысило 19 миллионов человек, при этом 714 тысяч пациентов скончались.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]