«Дань собирают по-взрослому»: парковка у супермаркета стала платной во Владивостоке
Стоянку в районе остановки Радиоприбор у закрывшегося сетевого супермаркета превратили «доходное место», сообщают «Вести:Приморье».
Так автор поста в одном из инстаграм-аккаунтов рассказал, что поставив свой автомобиль на стоянку, с него вдруг стали требовать плату в размере 100 рублей.
, пишет автор поста.
Охранник на парковке в грубой форме просил заплатить, затем заявил, что машину с парковку нужно убрать, и никаких документов он не предоставит. При этом, матерясь, выгонял владельца автомобиля.
В комментариях отметили, что с такой ситуацией в городе уже сталкивались.
«Ого какие нервы железные у автора видео , аж самому захотелось паркануться там».
«Идентичная ситуация пару дней назад была на парковке Фрэш на Хабаровской. С каких это пор сеть супермаркетов Фрэш предоставляет услуги ночной парковки?»
«Парковки незаконные понятны, общение его неправильное».
«Когда жил в 6 доме, никогда не платил. У знакомого там сняли стопы, на Джимнике, ему эти несчастные 3000₽ отдавали 2 месяца. Типа мож ты уже такой приехал».
«Просто деньги плати, но если что то случится, мы тут вообще не при делах. и так 80% «ночных стоянок».
«В прокуратуру с этим видео».
«Кто то сомневается, что 90 возвращаются».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
«Вести:Приморье» публикуют видео без звука, так как со стороны охранника не слышно литературной речи, лишь нецензурная лексика.
видео dps_vl
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