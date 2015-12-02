«Дань собирают по-взрослому»: парковка у супермаркета стала платной во Владивостоке

Стоянку в районе остановки Радиоприбор у закрывшегося сетевого супермаркета превратили «доходное место», сообщают «Вести:Приморье».

Так автор поста в одном из инстаграм-аккаунтов рассказал, что поставив свой автомобиль на стоянку, с него вдруг стали требовать плату в размере 100 рублей.

На Радиоприборе бывшая парковка Фреш25, уже собирает дань с владельцев автомобилей. За ночную парковку просит 100 рублей. Я ему сказал спокойно, хорошо давайте чек, коль вы здесь охраняете, вдруг что с с машиной случится, чтоб потом по факту я спросить мог, на что в ответ он мне сказал чеков мы не даем. Я отказался платить и пошло поехало дальше как на видео. Есть предложение сегодня в вечером туда приехать и неравнодушным гражданам и все запарковать

, пишет автор поста.

Охранник на парковке в грубой форме просил заплатить, затем заявил, что машину с парковку нужно убрать, и никаких документов он не предоставит. При этом, матерясь, выгонял владельца автомобиля.

В комментариях отметили, что с такой ситуацией в городе уже сталкивались.

«Ого какие нервы железные у автора видео , аж самому захотелось паркануться там».

«Идентичная ситуация пару дней назад была на парковке Фрэш на Хабаровской. С каких это пор сеть супермаркетов Фрэш предоставляет услуги ночной парковки?»

«Парковки незаконные понятны, общение его неправильное».

«Когда жил в 6 доме, никогда не платил. У знакомого там сняли стопы, на Джимнике, ему эти несчастные 3000₽ отдавали 2 месяца. Типа мож ты уже такой приехал».

«Просто деньги плати, но если что то случится, мы тут вообще не при делах. и так 80% «ночных стоянок».

«В прокуратуру с этим видео».

«Кто то сомневается, что 90 возвращаются».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

«Вести:Приморье» публикуют видео без звука, так как со стороны охранника не слышно литературной речи, лишь нецензурная лексика.

видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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