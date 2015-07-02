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Лжесотрудники администрации просят приморцев о перечислении денег

Лжесотрудники администрации просят приморцев о перечислении денег

Источник фото: pixabay.com

О мошенниках, которые действуют от имени сотрудников администрации Артема, предупреждают граждан, сообщают «Вести:Приморье».

С номеров телефонов, зарегистрированных в других регионов России, и в частности, в Краснодарском крае, некоторым жителям Артёма поступают звонки от имени администрации АГО или должностных лиц администрации АГО с просьбами перечислить деньги на номер телефона.⁣⁣⠀
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Администрация Артемовского городского округа выступила с обращением к жителям города, сообщив, что не проводит никаких мероприятий, связанных со сбором денежных средств и тем более не обращается к жителям муниципалитета с подобными просьбами.⁣⁣⠀
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Все действия подобного характера совершаются мошенниками!⁣⁣⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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