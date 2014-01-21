«Грядут проверки»: мошенники «работают» от имени прокуратуры Приморья

Прокуратура Приморья предупреждает, что от имени прокурорских работников на территории края действуют мошенники, сообщают «Вести:Приморье».

На территории края возобновились случаи незаконных действий со стороны лиц, которые представляются должностными лицами прокуратуры и выдвигают требования имущественного характера.

Так, на территории Хасанского района и Партизанского городского округа в последние дни фиксируются телефонные звонки от имени неизвестных лиц, которые, представляясь работниками прокуратуры, сообщают ложные сведения о предстоящих проверках.

При этом указывают на необходимость приобрести определенные товары, а также перевести денежные средства на номер мобильного телефона.

Злоумышленники, используя программное обеспечение, совершают телефонный вызов, подставляя для вызываемого абонента номера прокуратуры. Иными словами, входящий вызов определяется как стационарный номер органов прокуратуры, отметили в ведомстве.

При поступлении подобного рода звонков не следует идти на поводу у мошенников. Уточнить информацию о проведении прокуратурой каких-либо проверок можно по телефонам прокуратуры края 8 (423) 240-62-04, (423) 240-31-38, (423) или по телефонам территориальных прокуратур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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