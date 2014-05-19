Приморцев предупреждают, не отвечайте на звонки «деловых» из прокуратуры

На территории края возобновились случаи незаконных действий со стороны лиц, которые представляются должностными лицами прокуратуры и выдвигают требования имущественного характера, сообщают «Вести:Приморье».

Так, фиксируются телефонные звонки от имени неизвестных лиц, которые, представляясь работниками прокуратуры, сообщают ложные сведения о предстоящих проверках.

При этом указывают на необходимость приобрести определенные товары, а также перевести денежные средства на номер мобильного телефона.

Указанные действия являются незаконными, все надзорные мероприятия органы прокуратуры осуществляют на бесплатной основе, поэтому телефонные звонки с «деловыми» предложениями от имени представителей органов прокуратуры с различными требованиями материального характера являются преступными действиями, отметили в ведомстве.

При поступлении подобного рода звонков не следует идти на поводу у мошенников. Уточнить информацию о проведении прокуратурой каких-либо проверок можно по телефонам прокуратуры края 8 (423) 240-62-04, (423) 240-31-38 или по телефонам территориальных прокуратур.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Новая волна интернет-мошенничества набирает обороты в Приморье. На этот раз на известных сайтах объявлений жертвами становятся молодые люди. Вернуть свои деньги в случае интернет-мошенничества получится вряд ли, отследить злоумышленников практически невозможно. Звонки совершаются через одноразовые сим-карты из разных городов страны, а порой из-за границы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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