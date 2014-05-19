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Приморцев предупреждают, не отвечайте на звонки «деловых» из прокуратуры

Приморцев предупреждают, не отвечайте на звонки «деловых» из прокуратуры

На территории края возобновились случаи незаконных действий со стороны лиц, которые представляются должностными лицами прокуратуры и выдвигают требования имущественного характера, сообщают «Вести:Приморье».

Так, фиксируются телефонные звонки от имени неизвестных лиц, которые, представляясь работниками прокуратуры, сообщают ложные сведения о предстоящих проверках.

При этом указывают на необходимость приобрести определенные товары, а также перевести денежные средства на номер мобильного телефона.

Указанные действия являются незаконными, все надзорные мероприятия органы прокуратуры осуществляют на бесплатной основе, поэтому телефонные звонки с «деловыми» предложениями от имени представителей органов прокуратуры с различными требованиями материального характера являются преступными действиями, отметили в ведомстве.

При поступлении подобного рода звонков не следует идти на поводу у мошенников. Уточнить информацию о проведении прокуратурой каких-либо проверок можно по телефонам прокуратуры края 8 (423) 240-62-04, (423) 240-31-38 или по телефонам территориальных прокуратур.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Новая волна интернет-мошенничества набирает обороты в Приморье. На этот раз на известных сайтах объявлений жертвами становятся молодые люди. Вернуть свои деньги в случае интернет-мошенничества получится вряд ли, отследить злоумышленников практически невозможно. Звонки совершаются через одноразовые сим-карты из разных городов страны, а порой из-за границы. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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