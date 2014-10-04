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Четыре человека едва не замерзли в авто на проселочной дороге рядом с Владивостоком

Четыре человека едва не замерзли в авто на проселочной дороге рядом с Владивостоком

Источник фото: pixabay.com

6 февраля в 21.15 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от жителя города Владивосток о том, что он с женой и друзьями застряли на автомашине на проселочной дороге в районе Шамаровской трассы. Людям была необходима помощь. Топливо для обогрева в машине заканчивалось, телефоны также находились почти в разряженном состоянии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Незамедлительно в указанный район были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда – филиала ДВРПСО МЧС России. По словам старшего группы спасателей Григория Червень, поиски осложнял глубокий снег. Спасателям пришлось оставить служебный автомобиль и продвигаться дальше пешком. По указанным ориентирам спасатели в 02.10 добрались к застрявшей на просёлочной дороге машине и вывели четырёх людей из леса, которых передали впоследствии родственникам. Всего было осмотрено 6 километров лесной непроходимой дороги. 

Всего к поискам были привлечено 3 человека и 4 единицы техники, от МЧС России 3 человека 1 единица техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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