Четыре человека едва не замерзли в авто на проселочной дороге рядом с Владивостоком

6 февраля в 21.15 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от жителя города Владивосток о том, что он с женой и друзьями застряли на автомашине на проселочной дороге в районе Шамаровской трассы. Людям была необходима помощь. Топливо для обогрева в машине заканчивалось, телефоны также находились почти в разряженном состоянии, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Незамедлительно в указанный район были направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда – филиала ДВРПСО МЧС России. По словам старшего группы спасателей Григория Червень, поиски осложнял глубокий снег. Спасателям пришлось оставить служебный автомобиль и продвигаться дальше пешком. По указанным ориентирам спасатели в 02.10 добрались к застрявшей на просёлочной дороге машине и вывели четырёх людей из леса, которых передали впоследствии родственникам. Всего было осмотрено 6 километров лесной непроходимой дороги.

Всего к поискам были привлечено 3 человека и 4 единицы техники, от МЧС России 3 человека 1 единица техники.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru