40 лет назад произошла самая засекреченная авиакатастрофа в истории СССР

7 февраля 1981 года в авиакатастрофе погибло почти все командование Тихоокеанским флотом. Крушение самолета Ту-104 произошло сразу же после вылета из Пушкина под Ленинградом. Среди жертв оказались 13 адмиралов и три генерала, 11 капитанов первого ранга и один полковник, а также супруга первого секретаря Приморского крайкома партии. Все подробности в материале Татьяны Дубко, который вышел в эфире программы "Вести:Приморье" в 2017 году:

"7 февраля 1981 год. На военном аэродроме Пушкин ТУ-104 готовится к рейсу «Ленинград -Владивосток». На борту - элита тихоокеанского флота. Командование возвращается с ежегодных штабных учений руководящего состава всех флотов СССР. 16:02 — ТУ- 104 взлетает. Через 8 секунд, так и не набрав высоты, самолет падает и взрывается. В один миг мощнейший тихоокеанский флот «обезглавлен». Вместе с командующим ТОФ - Эмилем Спиридновым погибли лучшие флотоводцы-тихоокеанцы. А также супруга командующего - Валентина Спиридонова и жена первого секретаря приморского крайкома КПСС Тамара Ломакина. Катастрофа оборвала 52 жизни.

Об авиакатастрофе газеты рассказали лишь через несколько дней. В архивах « Боевой вахты» сохранился памятный выпуск 11 го февраля. На третьей полосе всего несколько строк. Накануне 26 съезда КПСС о трагедии молчали.

Геннадий Хватов, адмирал в отставке, бывший командующий ТОФ. 7 февраля для него черная дата и одновременно день второго рождения. На сборах 81-го Геннадий Хватов -командующий камчатской флотилией. Он должен был лететь этим же самолетом.

Геннадий Хватов,адмирал в отставке, коомандующий ТОФ 1986-1993 гг.: "Штаб попросил лететь самостоятельно, я поднимался по трапу, он спускался: почему не попрощался? Пожелал успеха и все"

Таких потерь страна не знала даже во время второй мировой воны. Аналогию катастрофы 81-го можно найти лишь в современной истории. Когда в 2010 году под Смоленском разбился самолет, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский с супругой и члены высшего руководства страны. В обоих случая гибель первых чинов стала серьезным ударом.

36 лет назад тихоокеанский флот остался без руководства в непростое время. Военное противостояние СССР с США, напряженные отношения с Китаем, освоение новой техники: атомных подводных лодок, ракетоносных крейсеров.

Мирное равновесие удалось сохранить не без помощи уникальных командиров: Эмиля Спиридонова. Его прочили на место главкома ВМФ Советского союза. Василия Тихонова –командующего приморской флотилией, Виктора Белашева - командующего флотилией подводных лодок, в прошлом командира первой атомной подлодки ТОФ, Джемса Чулкова, Владимира Сабанеева и еще 40 человек.

Геннадий Хватов,адмирал в отставке,командующий ТОФ 1986-1993гг.: "Трагедия не повлияла на боеготовность, но потеряли офицеров, знающих свое дело "

Погибли не просто ценные кадры, а лучшие учителя будущих морских волков. Вице-адмирал Борис Приходько в собственном архиве хранит личное дело с подписями Эмиля Спиридонова. Командующий аттестовывал Бориса к назначению командиром 8-ой дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

Борис Приходько, вице-адмирал в отставке:"Всегда подкупала манера общения Спиридонова,очень интеллигентная"

Сегодня в Приморском крае почти не осталось родственников погибших. Большая часть переехала в центральную Россию. Однако связи с тихоокеанским флотом близкие не теряют. Раз в два месяца вдова Нина Тихонова и дочь Спиридонова - Лариса Дворянчикова пишут письма на вторую родину своих мужей и отцов.

Память о погибших флотоводцах живет и сейчас. В книгах, названиях улиц, боевых кораблей. О черной дате напоминают мемориальные доски в тихоокеанских гарнизонах. Каждый год к штабу ТОФ приходят десятки моряков почтить память знаменитых командиров.

По просьбе родственников погибших похоронили на Серафимовском кладбище в Ленинграде. И лишь трое погребены вдали от места трагедии. Тело генерала авиации Георгия Павлова супруга увезла в Киев. Есть две могилы во Владивостоке. На морском кладбище похоронили молодую чету- гражданских пассажиров злополучного рейса Елену и Бориса Макаренко. Тех, кто 36 лет назад был на борту ТУ-104 сегодня вспоминают в разных уголках России за ее пределами: Санкт-Петербург, Москва, Киев, Волгоградская область, Североморск."





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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