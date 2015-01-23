Приморские библиотеки ожидает массовая перезагрузка

В Приморье начинает работать проект «Перезагрузка. Модель новой библиотеки». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в рамках него опыт по созданию модельных библиотек, полученный благодаря реализации национального проекта «Культура», планируется распространять и на другие подобные культурные учреждения края – речь идет о 660 организациях. Работа запланирована на период с 2021 по 2024 годы.

В министерстве культуры и архивного дела Приморского края напоминают, что в 2020 году сразу три приморские библиотеки выиграли конкурс на переоснащение по модельному стандарту. Они располагаются во Владивостоке, Арсеньеве и Артеме. Дорожная карта по работе с учреждениями-победителями составлена. Определено федеральное финансирование – 20 миллионов рублей, получены соответствующие гарантии. Следующий этап – заключение соответствующего соглашения между Министерством культуры РФ и муниципальными библиотеками.

«Работа по модернизации библиотек в рамках национального проекта “Культура” уже началась в Приморье. Определены контрольные точки, расписаны мероприятия, названы ответственные исполнители. На базе краевой публичной библиотеки имени Горького развернут проектный офис для координации работы по созданию муниципальных модельных библиотек. В его компетенции – организация необходимых исследований и сбор материалов, подготовка совместно с библиотеками-соискателями заявок для участия в проекте, взаимодействие непосредственно с координатором проекта – Российской государственной библиотекой, а также оказание методической помощи краевым учреждениям», – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

В 2021 году, уточнила зампред, еще пять муниципальных библиотек из Приморья будут бороться за победу и, как следствие, финансирование на переоснащение по модельному стандарту. Это учреждения Находки, Партизанска, Фокино, Лесозаводска и Дальнегорска.

«Все три библиотеки, ставшие победителями прошлого года, пытаются выйти на лидерские позиции в проекте. Они работают очень активно, и это, естественно, становится стимулом для других учреждений, так же включившихся в поиск новых форм, в процесс обновления своего библиотечного дела. Это и стало одной из причин для создания и запуска нового краевого проекта – “Перезагрузка. Модель новой библиотеки”, в рамках которого библиотечное сообщество сможет набираться “модельного опыта”, учась друг у друга, анализируя и обобщая опыт коллег и весь тот креатив, который будет формироваться в процессе реализации проекта», – отметила Елена Бронникова.

Библиотеки смогут перенимать опыт друг друга во время регулярных специально организованных совещаний между муниципальными учреждениями по видеоконференцсвязи, уточнила зампред.

«Участие в таких совещаниях, разбирающих практику создания модельных библиотек, должно стать обязательным для всех отраслевых муниципальных учреждений. Это школа библиотечной инноватики, которую помимо библиотеки Горького берется курировать Российская государственная библиотека, ее федеральный проектный офис. Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту становится темой дня. А перезагрузка в деятельности библиотечного сообщества – стратегией времени. Вот она успешная формула такой перезагрузки – внешняя модернизация библиотечных пространств и внутренняя модернизация работающего в этих пространствах коллектива», – заявила Елена Бронникова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]