Благоустройство сопки Бурачка во Владивостоке начнется весной

Концепцию развития сопки Бурачка обсудили с жителями Владивостока.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, второй этап общественного обсуждения благоустройства сопки Бурачка прошёл во Владивостоке. Концепцию развития горожанам представили специалисты Дирекции общественных пространств совместно с архитекторами студии Bricks. Проект был основан на анкетах, которые горожане заполняли в рамках первого этапа обсуждений.

«Интернет-анкетирование проходило с 15 ноября до 15 января. Свои пожелания по развитию территории оставили 175 горожан. В частности, жители просили сохранить существующее озеленение, обустроить смотровые площадки и парковку. Все эти пожелания при разработке концепции были учтены», – рассказали специалисты Дирекции общественных пространств.

Как отметили сами проектировщики, основная концепция – сохранить на сопке Бурачка природный контекст. В верхней части сопки планируется обустроить четыре видовые площадки. На нижней площадке, рядом с водонапорной башней, которая будет сохранена и реконструирована, планируется разместить общественный туалет и обустроить парковочную зону для автомобилей и туристических автобусов. Все зоны отдыха будут объединены пешеходной тропой.

«Дополнительно на нижней площадке мы предусмотрели высадку крупномерных деревьев. Здесь же будет смонтировано уличное освещение. Светильники буду спроектированы таким образом, чтобы свет на попадал в окна расположенных рядом домов», – отметил руководитель Дирекции Салават Галиев.

В целом жители согласились с общей концепций развития сопки Бурачка. Однако попросили добавить в проект детскую площадку, а также рассмотреть возможность обустройства дополнительных пешеходных путей, ведущих к сопке, и альтернативного проезда для транспорта. Кроме того, прозвучало пожелание организовать площадку для выгула собак. Все конструктивные замечания и пожелания горожан, как отметили в Дирекции, будут учтены.

Работы по благоустройству сопки Бурачка планируют начать в мае и завершить к 1 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]