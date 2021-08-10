Лестницу и пешеходную тропу обустраивают на сопке Бурачка

Совсем скоро пока еще труднодоступную вершину Первомайского района – сопку Бурачка - сможет покорить любой житель и гость Владивостока. Сейчас строители выполняют на объекте монтаж лестницы и металлического каркаса будущей пешеходной тропы, проводится формирование чистового основания видовой площадки.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, параллельно на объекте трудится бригада электриков – для удобства горожан здесь смонтируют освещение, появится бесплатный wi-fi. Также на этот строительный сезон в рамках первого этапа по благоустройству запланированы работы по озеленению и обустройству парковочной зоны. На нижней площадке установят малые архитектурные формы.

Как отмечают в Дирекции общественных пространств Владивостока, обустройство видовой площадки на сопке – процесс достаточно сложный, так как все строительные работы ведутся вручную. Поднять тяжелую технику на сопку невозможно. Завершить работы планируют в начале сентября.

Отметим, что сопка Бурачка давно стало культовым местом – жители Владивостока любят подниматься на вершину сопки, так как отсюда открывается красивейший вид на весь город. Кроме того, волонтеры в течение нескольких последних лет высаживали здесь деревья и кустарники, следили за чистотой, ухаживали за тропой.

В прошлом году территория вошла в число победителей рейтингового голосования, которое проводилось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект благоустройства был разработан с учетом пожеланий горожан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]