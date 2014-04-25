Жители Владивостока просят губернатора защитить сопку Бурачка от точечной застройки

Жители района Змеинки, а также улиц Владивостока - Бурачка, Окатовой, Терешковой и Олега Кожевого - подготовили обращение в адрес губерантора Приморского края, в котором просят защитить сопку Бурачка от точечной застройки. (Письмо находится в распоряжении редакции "Вести: Приморье").

Сопка Бурачка является излюбленным местом отдыха жителей Первомайского района Владивостока, которое озеленяют сами жители и активисты Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края. Вместе с детьми, учащимися расположенных рядом школ, они высаживают кустарники и деревья, наводят чистоту на субботниках.

В 2018 году, в день избрания Президента РФ, во Владивостоке было проведено рейтинговое голосование жителей в целях отбора общественных территорий для благоустройства в рамках реализации партийного проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».

"По итогам рейтингового голосования сопка Бурачка заняла четвертое место из 12 предложенных общественных территорий. Согласно дизайн-проекту, утвержденному постановлением администрации города от 26 февраля 2018 г. № 907, на сопке Бурачка предусматривается благоустройство пешеходной дорожки по северному хребту, оборудование видовых площадок, установка теневых навесов, скамеек, урн. Уже выделено и потрачено на проектные работы более 5 млн. рублей. 18.09.2019 года на проект получено положительное заключение государственной экспертизы", - сообщают авторы письма.

Однако, все надежды местных жителей на благоустроенный сквер на сопке Бурачка рухнули с опубликованием на сайте правительства Приморского края распоряжения Министерства строительства от 27.08.2020 № 107-ра «О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа».

"В поисках земельных участков, пригодных для застройки многоквартирными домами, администрация города, вероятно, забыв о победителе муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2022 годы» и потраченных более 5 млн. рублей, внесла предложение об изменении функциональной зоны с рекреации на жилую в районе расположения сопки Бурачка, а Минстрой Приморского края счел возможным поддержать и учесть указанное предложение при подготовке изменений в ППЗ и Генплан ВГО", - говорится в обращении.

Жители Первомайского района Владивостока просят губернатора поручить Министерству строительства Приморского края отменить изданное распоряжение об изменении функциональной зоны в указанном месте. Так как оно противоречит главной задаче партийного проекта «Городская среда», направленного на поэтапное благоустройство знаковых мест массового отдыха в муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей.

"По завершении благоустройства сопка, возвышающаяся над бухтами Золотой Рог, Диомид и Улисс станет еще одним привлекательным местом отдыха горожан, многочисленных гостей и туристов, - считают горожане. - Мы также просим изыскать средства и начать строительство сквера на сопке Бурачка в 2021 году".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]