Проезд к видовой площадке на сопке Бурачка асфальтируют

Во Владивостоке началось асфальтирование дороги, которая ведёт к видовой площадке на сопке Бурачка, а также парковки у подножья сопки. Вскоре добраться к месту отдыха будет комфортно и для автомобилистов, и для пешеходов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Сопка Бурачка давно стало культовым местом – жители Владивостока любят подниматься на вершину, так как отсюда открывается красивейший вид на весь город. Кроме того, волонтёры в течение нескольких последних лет высаживали здесь деревья и кустарники, следили за чистотой, ухаживали за тропой.

Чтобы путь к месту отдыха не доставлял неудобства жителям и гостям города, администрация Владивостока также занялась благоустройством подъездных путей к видовой площадке. Сейчас подрядчик асфальтирует проезд к сопке от улицы Терешковой. Для пешеходов здесь появятся тротуары, а для автомобилистов – парковка, где можно оставить автомобиль.

Напомним, в этом году на самой сопке был выполнен первый этап благоустройства – строители возвели лестницу, проложили пешеходную тропу, обустроили видовую площадку и парковочную зону, смонтировали уличное освещение. В следующем году планируется провести второй этап благоустройства.

Также, в с сентябре открылось еще одно общественное пространство во Владивостоке - лестница на улице Тунгусской, 69. Объект представляет собой не просто лестницу между домами, расположенными на разных уровнях сопки, а полноценное общественное пространство – с уличным освещением и несколькими видовыми площадками.

На площадках установили скамейки, сверху открывается замечательный вид на город и бухту Золотой Рог. Такие островки с лавочками еще и очень важны для отдыха, ведь преодолеть 203 ступени для многих людей не просто.

Лестница на Тунгусской в прошлом году стала победителем рейтингового голосования среди жителей Владивостока, которые выбирали объекты для реконструкции. Проект реализован благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Заказчиком строительства стала Дирекция общественных пространств г. Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]