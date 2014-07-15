Прямые доказательства фашистских зверств - выставка архивных документов открылась во Владивостоке

В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка архивных документов. Эти экспонаты — прямые доказательства фашистских зверств, совершенных на территории Советского союза. Экспозицию готовили 370 сотрудников 47 региональных архивов.

Поселение Жестяная горка — кровавый отпечаток в истории. Здесь фашистские палачи убили 2600 человек. Братскую могилу нашли добровольцы «поискового движения России» в прошлом году. Этот случай стал первой причиной, чтобы признать злодеяния нацисткой армии «геноцидом народов СССР». Ранее, на законодательном уровне, такой формулировки озвучено не было.

Екатерина Шульга, экскурсовод:

«...Многие люди уже не остались с нами, но восстановить справедливость и назвать вещи своими именами. Историческую справедливость, и чтобы потомки знали, какое это военное преступление, это был целенаправленный геноцид».

У этих преступлений нет «срока давности». Документы и фотографии тому доказательство. 24 стенда — 24 территории Советского союза. В каждом районе захватчики действовали по-разному.

Александр Брюханов, директор краевой публичной библиотеки имени Горького:

«Где-то оккупанты понимали, что эти территории должны быть сохранены, как будущая экономическая основа Третьего рейха, который продвигается на Восток. Где-то была проявлена вся беспощадность фашизма, именно в тех территориях, которые считались в радиусе партизанской борьбы».

День открытия — особая дата. 75 лет назад на Нюрнбергском процессе перед судом впервые была представлена преступная машина целого государства. Именно тогда прокурор Роман Руденко впервые озвучил весь масштаб злодеяний нацистских преступников.

Елена Бронникова, руководитель министерства культуры Приморского края:

«По истечению срока давности многое воспринимается уже не так остро, не так ранит сердце, а если отнести срок давности? А если вот так, напрямую, аргументируя документами? Документы ведь иногда умеют кричать громче, чем человек».

Идея проекта принадлежит активистам «Поискового движения России». Активисты объездили 47 региональных архивов. Жизнь во время геноцида, историю страшных испытаний по крупицам собирали вместе с учеными. Сейчас общий труд одновременно представлен в 22-х городах России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]