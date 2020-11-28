Непристойное занятие двух мужчин попало на видео
Во Владивостоке в районе Дальхимпрома мужчины попались за непристойным занятием, сообщают «Вести:Приморье».
Жители Владивостока возмущены действиями мужчин, которые сбрасывали мусор с грузовика в районе Дальхимпрома. Очевидцами стали автовладельцы, проезжающие мимо. Видно, как с грузовика снимают старую мебель, выбрасывая у кучи с автопокрышками. Вероятно, другого способа избавиться от старой и ненужной мебели горожане не нашли.
, пишет автор поста в паблике.
Что движет такими людьми, непонятно.
В комментариях осудили действия горожан, отметив, что за такие поступки должно быть наказание.
«Ну напишите заяву полицаям об административке. Предоставьте видео. Их найдут штрафанут».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
видео dpscontrol_125rus
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