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Непристойное занятие двух мужчин попало на видео

Непристойное занятие двух мужчин попало на видео

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке в районе Дальхимпрома мужчины попались за непристойным занятием, сообщают «Вести:Приморье».

Жители Владивостока возмущены действиями мужчин, которые сбрасывали мусор с грузовика в районе Дальхимпрома. Очевидцами стали автовладельцы, проезжающие мимо. Видно, как с грузовика снимают старую мебель, выбрасывая у кучи с автопокрышками. Вероятно, другого способа избавиться от старой и ненужной мебели горожане не нашли.

Но уже накипело, не однократно было замечены подобные действия, куда идти и кому писать не знаем. Дальхимпром, выезд на трассу, устроили свалку, съезда в лес, скоро не будет ну и в принципе ещё немного, и будем жить на помойке

, пишет автор поста в паблике.

Что движет такими людьми, непонятно.

В комментариях осудили действия горожан, отметив, что за такие поступки должно быть наказание.

«Ну напишите заяву полицаям об административке. Предоставьте видео. Их найдут штрафанут».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

видео dpscontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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