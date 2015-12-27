«Бабулю-вампира» пытались успокоить в городском автобусе

Во Владивостоке в одном из автобусов между пассажирами завязалась словесная перепалка, сообщают «Вести:Приморье». Очевидцы утверждают, все происходило в районе Дальхимпрома.

Так, на видео, опубликованном в паблике dpscontrol_125rus видно, женщина вслух рассуждает о том, что в салоне едут нетрезвые мужчины. Делает им замечание, при чем по-русски, используя ненормативную лексику. На что мужчина, вероятно, действительно не трезвый, отвечает на ее слова, дав понять, что ее это не касается. При этом он быстро успокаивается, а женщина продолжает высказывать свои мысли. Это начинает раздражать других пассажиров. Они просят даму успокоиться или выйти из салона автобуса. Она и в их адрес высказывается.

В итоге, женщина на замечания не среагировала, пояснив, что с трудом вошла в автобус, и поездку продолжит несмотря ни на что.

В комментариях отметили, что такие люди не дают покоя ни себе, ни людям. И не понимают, что ведут себя некрасиво в общественном месте.

«Во бабуля дает».

«Бабки перепутали автобус с поликлиникой».

«Энергетический вампир, такие от всякого кипиша кайфуют как нарики».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Видео предлагаем без звука, так как содержит маты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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