Известный в Приморье благотворитель Френсис Ландивар скончался от коронавируса

Во Владивостоке коронавирус забрал жизнь известного благотворителя Фрэнсиса Ландивара. Ему было 64 года. Многие знали его, как основателя «Английского лагеря» и партнерства «Руки помощи». «Многодетный папа» - такое прозвище получил благотворитель, проработав почти 20 лет с детьми, которые приезжали в его лагерь со всех уголков Земли.

Автор десятков песен, музыкант, человек, который умел радоваться жизни и учил этому других, также вел курсы мотивационных лекций на английском языке. Коронавирус привел к серьезным осложнениям. Некоторое время Фрэнсис находился в реанимации в критическом состоянии. 7 февраля в воскресенье сердце Фрэнсиса Ландивара остановилось.

Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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