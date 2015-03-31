Два правила – обязательны. Касается всех собственников квартир

Многие россияне во время ремонта проводят в своем жилище перепланировку. Но бывают такие изменения, которые требуют обязательного внесения данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщают «Вести:Приморье».

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, напомнили, все изменения в квартире после проведенных ремонтных работ должны быть узаконены. Это значит, что в технический паспорт помещения в многоквартирном доме нужно своевременно внести данные о проведенной корректировке. А так как в результате перепланировки квартиры с переносом, устранением и возведением новых стенных перегородок может измениться общая площадь помещения как в меньшую, так и в большую сторону, то все изменения нужно внести в ЕГРН, как актуальные сведения о параметрах жилого помещения, пишет «РГ».

Ведь при увеличении общей площади квартиры увеличится и ее кадастровая и рыночная стоимости. Следовательно и налог на недвижимое имущество тоже возрастает.

Для того чтобы актуализировать данные о своей квартире после ремонта, нужно совершить несколько действий.

Первое. Подготовить технический план квартиры по результатам ее перепланировки или реконструкции (технический план изготавливает кадастровый инженер, являющийся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров).

Второе. Получить от органа, осуществившего согласование проекта, акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства. В Кадастровой палате напоминают, что по Жилищному кодексу, завершение перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии.

Эти документы являются основанием для внесения в ЕГРН новых характеристик о квартире. Акт приемочной комиссии направляется органом, осуществившим согласование перепланировки и выдавшим акт, в орган регистрации прав и кадастрового учета в электронном виде.

Сведения об изменениях характеристик квартиры после ремонта вносятся в ЕГРН в течение 15 рабочих дней с даты получения учетно-регистрационным органом документов. Уведомление собственнику квартиры поступит не позднее пяти рабочих дней со дня внесения сведений.

"В 33 статье закона о регистрации также предусмотрено, что с заявлением о внесении сведений в ЕГРН по результатам произведенной перепланировки, переустройства либо реконструкции квартиры может обратиться в том числе заинтересованное лицо, то есть собственник квартиры или лицо, действующее от него на основании доверенности. Орган регистрации, в свою очередь, в течение трех рабочих дней со дня поступления такого заявления самостоятельно запрашивает документы в органах государственной власти или местного самоуправления, согласовавшего произведенную перепланировку, переустройство или реконструкцию. В случае, если орган власти проинформирует об отсутствии таких документов, то орган регистрации откажет во внесении изменений в ЕГРН, и сообщит об этом заявителю", - уточнила эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]