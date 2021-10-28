Владельцам земельных участков необходимо уточнить границы своей недвижимости

Жителям Владивостока необходимо позаботиться об уточнении границ земельных участков, владельцами которых они являются, - если это до сих пор не сделано по каким-то причинам. Сведения о границах должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). При отсутствии сведений о границах необходимо провести межевание, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в Управлении муниципальной собственности, описание местоположения границ земельного участка является одним из основных сведений, позволяющих определить его в качестве определенного объекта недвижимого имущества. Наличие забора или иного ограждение не является подтверждением того, что земельный участок имеет должным образом установленные границы. В случае если в ЕГРН такие сведения отсутствуют, это значит, что границы земельного участка не утверждены в установленном порядке.

Специалисты уточняют: нередко люди получали земельные участки десятилетия назад и привычно ими пользуются до сих пор, без внесения сведений о границах. Однако закон изменился: сейчас полноценным подтверждением права собственности могут быть именно границы участка, внесенные в ЕГРН.

Определение границ земельного участка помогает в решении таких проблем, как споры соседей по границам смежных участков или возведению объектов капитального и некапитального строительства, требования об освобождении незаконно занятого земельного участка. Если границы не установлены и сведения не внесены – есть риск наложения границ смежных земельных участков, возможных споров между владельцами таких участков, риски совершения мошеннических действий со стороны недобросовестных участников гражданского оборота и т.д.

Кроме того, при определении границ земельного участка возможно исправить некоторые ошибки, связанные с его местоположением, формой и размерами, которые внесены в ЕГРН. Ошибочные сведения в ЕГРН могут так же стать причиной неверного определения кадастровой стоимости и земельного налога.

Разделение, выделение и присоединение земельных участков также возможно только при наличии установленных границ. Упрощается возможность по отчуждению или сдаче таких земельных участков в аренду.

Информацию о том, установлены ли границы земельного участка, граждане могут узнать из выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. Такая выписка может быть получена в МФЦ или с помощью электронных сервисов Росреестра.

В указанной выписке будут сведения о координатах земельного участка либо особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».

В случае если границы земельного участка не установлены, необходимо провести его межевание, при котором будут определены координаты характерных точек.

Межевание – это комплекс инженерно-геодезических работ, результатом которых является межевой план. В графической части межевого плана отображается местоположение границ земельного участка.

Как провести межевание?

Межевание проводит кадастровый инженер на основании договора подряда на проведение кадастровых работ по определению (уточнению) площади и координат границ земельного участка. В процессе подготовки межевого плана он выезжает на место и проводит необходимые замеры для установления местоположения границ земельного участка и определения его площади, проводит согласование местоположения границ смежных участков с соседями. В случае необходимости границы земельного участка могут быть обозначены на местности.

После проведения таких работ подготовленный пакет документов направляется в Росреестр для внесения сведений в ЕГРН. При этом кадастровый инженер вправе подавать заявления о государственном кадастровом учете от имени заказчика.

Специалисты уточняют: после проведения кадастровых работ и составления необходимых документов рекомендуется ознакомить с ними правообладателей смежных земельных участков. При наличии обоснованных возражений разногласия между правообладателями могут быть разрешены в судебном порядке.

Согласно действующему законодательству, уточнение границ земельного участка проводится на основании сведений, которые содержатся в правоустанавливающем документе на земельный участок. Дополнительно могут быть использованы сведения, указанные в иных документах, определявших местоположение границ участка при его образовании, такие, как удалённость и направление от каких либо объектов (зданий, сооружений и т.д.).

В случае, если в силу отсутствия необходимых документов или сведений в указанных документах, а также особенностей планирования территорий, на которой производятся кадастровые работы, невозможно однозначно определить границы земельного участка, то указанные работы можно произвести в соответствии с границами, существующими на местности 15 и более лет и закрепленными с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ участка.

После завершения всех кадастровых работ и оформления необходимых документов сведения об уточнённых границах земельного участка будут направлены в Росреестр для внесения в ЕГРН, а правообладатель земельного участка по желанию сможет получить актуальную выписку из ЕГРН об объекте недвижимости и убедится в корректности внесённых туда сведений.

Стоит отметить, что работы по подготовке документов, содержащих необходимые для государственного кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе, проводят кадастровые инженеры – физические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Где найти кадастрового инженера?

Сведения о кадастровых инженерах содержатся в реестрах членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, публикуемых на их официальных сайтах в сети Интернет, а также в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на официальном сайте Росреестра.

Деятельность по уточнению границ регулируется Федеральными законами от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]