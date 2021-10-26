Землю и объекты недвижимости, полученные гражданами до января 1998 года, необходимо зарегистрировать

Жителям Владивостока предлагают направить в администрацию города сведения о своих объектах недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но необходимая запись по каким-то причинам до сих пор не внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Речь идет о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, помещениях, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как уточнили специалисты администрации города, вопрос регистрации в законном порядке всех объектов недвижимости очень важен прежде всего для самих граждан. Зарегистрированное право необходимо, к примеру, при возникновении споров с соседями по границам смежных земельных участков, при возведении объектов капитального и некапитального строительства, продаже или оставлении объектов недвижимости в наследство.

Документ пригодится в случае возникновения требования об освобождении незаконно занятого земельного участка, изъятия недвижимости для государственных и муниципальных нужд, при риске наложения границ смежных земельных участков. Оформленное право убережет от рисков совершения мошеннических действий со стороны недобросовестных участников гражданского оборота и в других ситуациях.

Правообладатели объектов недвижимости либо их представители, другие заинтересованные лица могут обратиться в администрацию города Владивостока и представить сведения и документы, подтверждающие права на ранее учтенные объекты недвижимости.

Дополнительно, при обращении необходимо указать сведения о почтовом адресе, адресе электронной почты для связи, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также СНИЛС (если есть).

Сведения могут быть представлены любым из следующих способов:

- почтой по адресу: 690091, Приморский край, город Владивосток, Океанский пр-кт, д. 20;

- электронной почтой по адресу: adminvlc@vlc.ru

- через интернет-приёмную администрации города Владивостока.

В администрации Владивостока подчеркивают: регистрация прав не повлечет за собой никаких санкций (штрафов) в отношении правообладателей, наоборот, наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту имущественных интересов, убережет от мошеннических действий с их имуществом.

Внесение в ЕГРН данных правообладателей, в том числе адресов электронной почты, почтовых адресов позволит органу регистрации прав оперативно направлять в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.

Какой документ может подтверждать право на ранее учтенные объекты недвижимости?

- свидетельство о праве собственности на землю старого образца;

- выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок;

- государственный акт, удостоверяющие право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей;

- решение уполномоченного органа (организации) о предоставлении земельного участка;

- договор аренды земельного участка, срок которого не истек.

По всем вопросам по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости можно обращаться в отдел по работе с ранее учтенными объектами недвижимости Управления муниципальной собственности г. Владивостока по тел. 2-527-086.

Также правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31.01.1998 права на объект недвижимости, не взимается.

Информацию о наличии или отсутствии в реестре сведений об объектах недвижимости можно получить бесплатно на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» или в разделе «Публичная кадастровая карта». Данная информация предоставляется бесплатно.

Для справки

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит изменения в действующее законодательство Российской Федерации в части установления порядка выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Администрацией города Владивостока проводятся работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», но до настоящего времени не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Упомянутый закон вступил в силу 31.01.1998.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]