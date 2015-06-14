720 объектам недвижимости во Владивостоке в 2020 году присвоены адреса

720 объектов недвижимости Владивостока в минувшем году стали обладателями адресов. Речь идет об объектах капитального строительства и земельных участках, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Такую работу ведут специалисты отдела адресного плана управления градостроительства администрации Владивостока. Именно здесь оказывают муниципальную услугу «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов».

«В минувшем году года в рамках предоставления этой услуги к нам поступило 933 заявления, - сообщила Наталия Кабанова, начальник отдела. - На их основании управление градостроительства приняло 783 положительных решения о присвоении и изменении адресов объектам адресации. Объекты капитального строительства (речь идет о многоквартирных жилых домах, административных зданиях, жилых домах и др.) и земельные участки получили 590 новых адресов».

Также в 2020 году специалистами отдела адресного в федеральную информационную адресную систему (ФИАС) внесено 9 299 сведений об адресах объектов адресации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]