В злоупотреблении должностными полномочиями обвиняют экс-руководство МГУ им. Невельского

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора МГУ им. Невельского Сергея Огая и его сына Алексея Огая, занимавшего должность начальника учебно-методического управления университета. Им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Как сообщает ГСУ Следственного комитета России, в 2017 и 2018 годах Сергей и Алексей Огай обеспечили победу ООО «Ремонтно-строительная компания КФК» на поставку тренажёров для учебно-тренажёрного комплекса, который строила также эта компания.

Университет выступал заказчиком, а компания подрядчиком при строительстве современного учебно-тренажёрного центра образовательного учреждения. Объект должны были построить и сдать в конце 2018 года. Но, дело затянулось не только из-за проблем с законом, но и из-за ошибок в проектной документации.

Весной 2018 года МГУ им. Невельского объявил электронный аукцион на поставку и ввод в эксплуатацию тренажёров нового поколения для нужд учебно-тренажёрного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море на сумму 280 млн рублей. Его также выиграло ООО «Ремонтно-строительная компания КФК». Контракт всё ещё находится в статусе действующего, из 280 млн подрядчику выплачено 250 млн рублей.

В конце 2018 года замглавы Росморречфлота и несостоявшийся губернатор Приморья Андрей Тарасенко объявил об уходе Сергея Огая с поста ректора МГУ им. Невельского. Огай к этому времени руководил морским университетом уже десять лет. Ровно через месяц в здании МГУ им. Невельского и в офисе ООО «Ремонтно-строительная компания КФК» прошли обыски.

В феврале 2020 года было предъявлено обвинение бывшему помощнику ректора МГУ им. Невельского по инвестиционным программам Владиславу Ваксману. Его обвиняют в получении взятки за принятие работ по учебно-тренажёрному комплексу.

Год спустя следователи завершили расследование и в отношении руководства университета. С учётом собранных доказательств соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что в 2017-2018 годах Сергей Огай вместе со своим сыном обеспечил победу фирмам своих знакомых в проводимых университетом электронных аукционах на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажёров по максимальной стоимости.

В результате совершённых противоправных действий были нарушены права и законные интересы иных коммерческих организаций, не допущенных к проведению электронных торгов ввиду создания для них условий недобросовестной конкуренции.

Для обеспечения исполнения последующего приговора следователями СК России установлено имущество фигурантов, на которое наложен арест на сумму 3 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, учебно-тренажёрный комплекс строился по решению заседания Госсовета 2007 года по развитию морской деятельности в России. Финансировало и контролировало стройку Федеральное агентство морского и речного транспорта и Министерство транспорта Российской Федерации. Вплоть до конца строительства правоохранительные органы не проявляли интереса к объекту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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