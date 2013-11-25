Готовимся к паводкам: Русла двух рек в Приморье расчистят

В Приморском крае продолжаются мероприятия по защите населенных пунктов от паводков. В этом году работы пройдут еще на нескольких объектах, что позволит минимизировать ущерб от наводнений, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как рассказали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, в 2020 году было расчищено более 40 километров русел рек в Кавалеровском, Хасанском, Шкотовском районах, Октябрьском и Пограничном округах. Масштабные работы запланирована и на текущий год.

«В этом году планируется завершить реконструкцию Кугуковского водохранилища в Уссурийске, капитально отремонтировать дамбы в селе Золотая Долина Партизанского района, приступить к реконструкции Вишневского водохранилища в Спасске-Дальнем, расчистить русла рек Богатая и Пионерская во Владивостоке», – уточнили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что уже до конца февраля завершится расчистка рек Комиссаровка и Троицкая в районе сел Ильинка и Троицкое Ханкайского округа.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, благодаря комплексной работе вместе с федеральными ведомствами на протяжении нескольких лет в крае не только идет расчистка, спрямление и дноуглубление рек, но и строительство капитальных гидротехнических сооружений.

Так, завершено строительство защитной дамбы в селе Новомихайловка Чугуевского района протяженностью 2,4 километра, отремонтированы защитные дамбы в селах Новокрещенка и Мельничное Красноармейского района, идет реконструкция Кугуковского водохранилища в Уссурийском городском округе.

«Разработана проектно-сметная документация по плановой расчистке русла реки Белая в Дальнереченске, получено положительное заключение государственной экспертизы по восьми объектам инженерной защиты, в том числе по строительству трех новых объектов, реконструкции одного водохранилища, капитального ремонта двух дамб», – обозначила Елена Пархоменко.

Все проводимые мероприятия, по ее словам, уже позволили минимизировать ущерб от наводнений в населенных пунктах Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]