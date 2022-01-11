В Приморье завершена реконструкция Кугуковского водохранилища

В Уссурийском городском округе Приморья вблизи села Кугуки завершена реконструкция одноименного водохранилища. Теперь от паводков защищены почти 3 тысячи жителей этой территории, - отметили в правительстве края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, Кугуковское водохранилище расположено на реке Кугуковка в трех километрах от села Кугуки. Его емкость составляет 2,1 миллиона кубометров воды.

Как отмечают в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, во время паводков существовал риск возникновения чрезвычайных ситуаций на участках, прилегающих к Кугуковскому водохранилищу. В предполагаемую зону затопления попадают жилые дома и нежилые строения, объекты дорожной и коммунальной инфраструктуры, крестьянско-фермерские хозяйства, население территории – 2 725 человек.

«Гидротехнические сооружения водохранилища пострадали во время паводка 2017 года. Тогда был разрушен паводковый водосброс, имел место перелив плотины водохранилища, образовались промывы низового откоса. Именно поэтому было принято решение провести реконструкцию объекта», – пояснили в ведомстве.

В соответствии с проектом реконструкции на объекте в 2020-2021 годах углубили дно, отремонтировали дамбу протяженностью 418 метров и высотой 9,7 и шириной 6 метров, водопропускные сооружения, служебные автодороги. Всего на реконструкцию водохранилища направлено более 200 миллионов рублей федерального, краевого и местного бюджетов. Работы завершены в конце декабря 2021 года.

Как подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, кроме реконструкции Кугуковского водохранилища в прошлом году отремонтирована дамба в Партизанском районе, выполнен первый этап работ по капитальному ремонту Вишневского водохранилища в Спасске-Дальнем, расчищены русла рек в Шкотовском районе и Владивостоке. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию дамбы в селе Лукьяновка Красноармейского района и созданию инженерной защиты на реках Раковка и Комаровка Уссурийского городского округа. Принято решение о том, что Приморский край получит более 900 миллионов рублей до 2024 года на строительство гидротехнических сооружений.

«В Приморье до 2024 года построят четыре гидротехнических сооружения, на что будет направлено 929 миллионов рублей. Это проект инженерной защиты микрорайона “Семь ветров” в Уссурийске, строительство защитой дамбы в поселке Горные Ключи, защитных сооружений сел Рощино и Вострецово, а также Лесозаводского городского округа. Это позволит защитить от наводнений более 60 тысяч человек», – прокомментировала Елена Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]