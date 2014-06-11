Реконструкция Кугуковского водохранилища спасет от наводнений Уссурийск
Для защиты Уссурийска от наводнений строители приступили к реконструкции Кугуковского водохранилища. Первый этап работ планируется завершить к марту 2020 года.
Сейчас на объекте с помощью землеройной машины нарезают траншеи-контуры трех участков, которые предстоит реконструировать. По словам строителей, зима – самое оптимальное время для проведения таких работ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
«В настоящее время круглосуточно задействован экскаватор и четыре самосвала, но как только грунт окончательно замерзнет, увеличим количество техники в четыре раза. Всего по проекту планируется вывезти более 165 тысяч кубометров грунта – столько помещается в 8 тысяч КамАЗов», – пояснил главный инженер компании-подрядчика Евгений Александров.
Данный этап работ завершится к марту будущего года, после чего начнется строительство бетонного аварийного водосброса водохранилища. Полностью же завершится реконструкция сооружения к осени 2021 года.
Необходимость реконструкции Кугуковского водохранилища обусловлена тем, что во время прохождения тайфунов происходит подтопление территорий, прилегающих к нему. В зону затопления попадают объекты культурного значения, жилые и производственные постройки, дороги.
«В 2018 году был разработан проект реконструкции, прошел экспертизу. На реализацию противопаводковых мер направлены средства из федерального бюджета», – пояснили специалисты.
Кугуковское водохранилище – не единственное гидротехническое сооружение в Уссурийске, который ждет реконструкции. На очереди – Малоказаченское водохранилище. Как рассказал замглавы Уссурийска Сергей Ефремов, документы по данному объекту находятся на экспертизе, после чего пройдет его защита в федеральных ведомствах.
«Реконструкция этих водохранилищ сможет защитить Уссурийск от подтопления во время дождей», – почеркнул он.
Кроме реконструкции гидротехнических сооружений в этом году в городском округе расчистили три участка русла реки Раздольная.
Как отметили в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, всего до конца 2019 года будет расчищено более 50 километров на 27 участках водных объектов в 10 муниципалитетах Приморья. На эти средства из регионального бюджета направлено более 220 миллионов рублей. На большинстве объектов работы уже завершены.
По словам врио вице-губернатора Елена Пархоменко, подобные масштабные мероприятия в крае проводятся уже второй год и дали свои результаты.
«Еще в прошлом году в ходе встреч с населением городов и районов края Губернатор дал поручение начать расчистку рек и водоемов, так как во время паводков вода наносит огромный ущерб жителям и экономике муниципалитетов. Благодаря проделанной работе в прошлом году и в начале этого года существенно снижен урон от летних наводнений. Поэтому расчистка, берегоукрепление будут продолжены», – подчеркнула она.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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