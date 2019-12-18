Армейскую технику подключили к масштабной чистке в УГО. Видеорепортаж Виктории Сарада
Армейская техника на дне Кугуковского водохранилища. В этом году от водоёма не осталось и следа. А всё потому, что дамба не выдержала, ставшие для региона уже традиционными, августовские тайфуны.
Восстановить природный резервуар помогут как раз эти гиганты. Сейчас работы идут в литоральной зоне. На трех участках они нарезают контуры, чтобы снять грунт. Это позволит углубить водохранилище в некоторых местах почти до метра.
Виктория Сарада, корреспондент: «Зимний период - идеальное время для расчистки русел рек и укрепления береговой линии: уровень воды небольшой или отсутствует, и техника не успевает вязнуть в грунте».
Евгений Александров, главный инженер компании «ГРОСС»: «Проектом подразумевается производство работ в течение 19 месяцев, мы понимаем, что летом будет большой приток воды, и чаша водохранилища будет пытаться наполниться. Поэтому у нас цель — закончить работы до паводков».
Помимо Кугуковского водохранилища большой реконструкции в Уссурийске ждут ещё четыре объекта. Проекты работ сейчас на экспертизе, а после появится возможность получить второй транш федеральных средств на реконструкцию гидротехнических сооружений. Пока же в городе активно расчищают русла самой коварной в округе водной артерии - реки Раздольная.
Сергей Ефремов, первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа: «Река начала менять своё русло и стала подмывать опоры моста. Очень много наносного грунта, и дыхание реки происходит сразу на рельеф. Она не дышит в своём русле. Только подъём воды и сразу уходит на рельеф».
Масштабная расчистка позволит Раздольной вдохнуть по-новому. Это станет подушкой безопасности для десятка сел. Здесь у Борисовского моста убрали сразу две зоны наносов — ветки, мусор, камни — все, что приносила большая вода.. А чтобы уберечь от паводка весь городской округ, в Уссурийске необходимо расчистить 10 таких водных районов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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