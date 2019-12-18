Работы по расчистке русел рек в Приморье начались с наступлением зимы. Видеорепортаж Виктории Сарада
Работы по расчистке русел рек в Приморье начались с наступлением зимы. А всё, потому что это - идеальный период. Уровень воды небольшой и техника не вязнет в грунте.
Работы уже завершены в Октябрьском и Партизанском районах, а также во Владивостоке. Буквально на днях объекты сдали и в Уссурийске. Здесь на реке Раздольной убрали две зоны наносов. В районе Борисовского моста он соединяет две третьих сел с городским округом.
Алексее-Никольский, Кугуки, Пуциловка могли остаться отрезанными от большой земли, потому как река начала менять свое русло и подмывать опоры переправы. Поэтому первостепенно расчистку русел рек начали именно здесь. Всего же в Уссурийском городском округе 10 районов, где необходимо повести такую работу.
Константин Рыжанков, начальник строительного участка: "Наносной грунт здесь был более двух метров. Илистые отложения, коряги, стволы деревьев, корни. То есть сначала сделали уборку илистых наложений и стволов деревьев, корней. Потом сделали подготовительные работы, подъездные пути и потом уже приступили именно к работам по расчистке".
Большая сройка идёт и на Кушуковском водохранилище. Его не чистили почти 30 лет, поэтому дамба и была повреждена в августе 2017-го. На реконструкцию объекта направили средства из федерального бюджета.
И вот сейчас восстановительные работы стартовали.
Евгений Александров, главный инженер строительной компании: "Зимний период мы собираемся закончить именно в зоне, где мы сейчас находимся. И сделать донный водосброс. Начинать строить паводковый водосброс. С приходом воды у нас будет ограждение, и в принципе к притоку мы будем готовы".
Отмечу, все это делается для того, чтобы предотвратить последствия ежегодных паводков. Вода наносит огромный ущерб жителям и экономике муниципалитета. И, как показала практика прошлого года, благодаря расчистке водоемов и русел рек в Уссурийском городском округе значительно снизился урон от летних наводнений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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