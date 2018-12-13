Русла рек чистят в Уссурийске
Три участка рек расчистят в Уссурийске до конца этого года. Эти меры позволят защитить местное население от затоплений во время весенних паводков, тайфунов и циклонов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В настоящее время техника занята на расчистке участка русла реки Раздольная. Работы в русле реки Раковка в районе Чичеринского моста уже закончены.
На правой и левой стороне реки Раздольная в районе Борисовского моста ведутся работы по расчистке русла от завалов и наносов. На объекте в круглосуточном режиме заняты два бульдозера, четыре экскаватора, два погрузчика, 24 самосвала.
Все работы ведутся в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и призваны предотвратить последствия весеннего паводка. В частности, опоры моста могут пострадать от поверхностных вод, если их не освободить от нанесенного мусора, ветвей и стволов деревьев.
Как отметили в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, всего до конца 2019 года будет расчищено более 50 километров на 27 участках водных объектов в десяти муниципалитетах Приморья. На эти средства из регионального бюджета направлено более 220 миллионов рублей.
Работы уже завершены в Октябрьском, Партизанском районах и Владивостоке. Остальные муниципалитеты завершат работы до конца года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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