Русла рек чистят в Уссурийске

Три участка рек расчистят в Уссурийске до конца этого года. Эти меры позволят защитить местное население от затоплений во время весенних паводков, тайфунов и циклонов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В настоящее время техника занята на расчистке участка русла реки Раздольная. Работы в русле реки Раковка в районе Чичеринского моста уже закончены.

На правой и левой стороне реки Раздольная в районе Борисовского моста ведутся работы по расчистке русла от завалов и наносов. На объекте в круглосуточном режиме заняты два бульдозера, четыре экскаватора, два погрузчика, 24 самосвала.

Все работы ведутся в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и призваны предотвратить последствия весеннего паводка. В частности, опоры моста могут пострадать от поверхностных вод, если их не освободить от нанесенного мусора, ветвей и стволов деревьев.

Как отметили в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, всего до конца 2019 года будет расчищено более 50 километров на 27 участках водных объектов в десяти муниципалитетах Приморья. На эти средства из регионального бюджета направлено более 220 миллионов рублей.

Работы уже завершены в Октябрьском, Партизанском районах и Владивостоке. Остальные муниципалитеты завершат работы до конца года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]