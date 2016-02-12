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Владивостокцев приглашают обсудить благоустройство сквера Комсомольцев

Владивостокцев приглашают обсудить благоустройство сквера Комсомольцев

Источник фото: Администрация города Владивостока

Концепцию развития сквера Комсомольцев, расположенного в районе дома № 63 на улице Пушкинской, обсудят с жителями Владивостока в предстоящий  понедельник, 15 февраля. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, встреча состоится в библиотеке «Бук». Принять участие могут все желающие. 

Как уточнили в Дирекции общественных пространств Владивостока, в рамках обсуждения горожане смогут высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы, а проектировщики получить обратную связь и внести корректировки в концепцию благоустройства.

Общественное обсуждение пройдет в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Начало мероприятия в 19 часов.

Для посещения необходима предварительная регистрация по ссылке. Зарегистрироваться можно до 15 часов 15 февраля. Количество мест ограничено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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