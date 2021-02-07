Анонс на 24 февраля

24 февраля в 19.00 - Владивосток, в библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) - с жителями Владивостока обсудят концепцию развития сквера Комсомольцев, расположенного в районе дома № 63 на улице Пушкинской. Для посещения необходима предварительная регистрация по ссылке. Зарегистрироваться можно до 15 часов 24 февраля.

24 февраля в Приморье стартует регистрация волонтеров для участия в проекте всероссийского масштаба – голосовании за скверы, парки, улицы и набережные, которые будут благоустроены в 2022 году. Работа проводится в рамках сразу двух национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Образование», утвержденных президентом России Владимиром Путиным. Регистрация по ссылке.

24 февраля в 10.00 - Владивосток, Ботанический сад - Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко".

24 февраля в 18.00 - Владивосток, Музей города - Лекция «Локальные пограничные конфликты на Дальнем Востоке в 1930-х».

24 февраля в 10.00 - Владивосток, музей им. Арсеньева - Выставка из собрания Александра Васильева «Мода Серебряного века».

24 февраля в 10.00 - Владивосток, Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - Иверская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы.



24 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.

24 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - Выставка «…немного Фаберже».

24 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галереяпр-т Партизанский, 12 - Выставка «Соцреализм. Большая стройка».

24 февраля в 10.00 - Приморская государственная картинная галереяул. Алеутская, 12 - Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]