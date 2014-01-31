Нелепо: озвучены подробности убийства «Монгола» в исправительной колонии Приморья

Подробности убийства чеченца по имени «Монгол» в ИК-27 посёлка Волчанец потрясают жестокостью и нелепостью. Удалось узнать подробности убийства чеченца Халила Хугуева, которое было совершено 13 февраля в исправительной колонии №27 ГУ ФСИН по Приморскому краю в посёлке Волчанец, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

Как удалось узнать из осведомлённых источников, конфликт случился между 65-летним Халилом Хугуевым, осуждённым по «террористической» статье в 2010 году к 22 годам лишения свободы, и 41-летним осуждённым, местом рождения которого является Тамбовская область. Последний находился в санчасти ИК-27 в качестве обслуживающего персонала. Поводом для конфликта стало то, что Халил Хугуев якобы назвал более молодого зека «засланным казачком». Тот, в свою очередь, оскорбился, схватился за канцелярский нож и перерезал Хугуеву горло, от чего последний скончался.

Учитывая обычаи «кровной мести», распространённой в Чечне, плюс довольно высокий статус самого Хугуева в преступной среде, теперь обвиняемого в убийстве «Монгола», вероятнее всего, придётся надёжно прятать. Что опять же никак не поспособствует опровержению тезиса про «засланного казачка». И вряд ли убившему Хугуева осуждённому в ближайшее место «светит» место в хозобслуге – статья тяжкая, плюс повышенные меры безопасности. В общем, за канцелярский нож он схватился совершенно необдуманно…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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