Ускоренная замена лифтов стартовала в Приморье

В 2021 и 2022 годах в многоквартирных домах Приморского края дополнительно заменят 500 лифтов. С начала года в регионе по программе капитального ремонта завершилась замена 45 лифтов в 21 доме Владивостока, Большого Камня, Фокино, Уссурийска и Находки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как рассказали в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, в этом году началась реализация программы ускоренной замены лифтов. Значительное число высотных домов были построены в 70-х и 80-х годах прошлого века, лифтовое оборудование в них выработало свой ресурс. Поэтому по инициативе краевого Правительства принято решение – в 2021 и 2022 годах дополнительно к уже включенным в программу капремонта лифтам заменить еще 500.

«Мы заранее проинформировали подрядные организации об этих планах, чтобы они смогли подготовить дополнительный персонал, связаться с заводами-изготовителями оборудования. Заблаговременно начали готовить проектно-сметную документацию на замену лифтов», – уточнили в фонде.

Специалисты отметили, что по программе капитального ремонта устанавливаются лифты последнего поколения. Все они относятся к классу энергоэффективных, отвечают требованиям безопасности.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, реализация данной программы позволит в течение нескольких лет практически закрыть проблему старых лифтов в регионе.

«Ранее набранные темпы замены лифтового оборудования хоть и были значительно увеличены, но все же не успевали за той потребностью, которая сложилась в крае. Поэтому и было принято решение увеличить объемы ремонтной программы», – обозначила зампред.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]