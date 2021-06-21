Почти 60 лифтов заменили в домах Приморья с начала года

С начала года в многоквартирных домах Приморского края по программе капитального ремонта смонтировано 57 новых лифтов. Всего до конца года планируется установить почти 300 лифтов в 111 домах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в фонде капремонта Приморского края, замена лифтов началась на Алеутской, 19, во Владивостоке. Этот дом, известный как «серая лошадь», построен в 1938 году и является памятником советской архитектуры. Вероятно, это первый в Приморье жилой дом, оснащенный лифтами.

«В отличие от большинства домов, здесь нет встроенных лифтовых шахт. Сетчатые шахты расположены в центре лестничных пролетов. В таких лифтах оборудование крепится не к стенам, а к металлическому каркасу», – рассказали специалисты.

Сейчас подрядчик демонтирует старое оборудование, после чего приступит к установке новых лифтов производства Щербинского лифтостроительного завода. Все они относятся к классу энергоэффективных, отвечают требованиям безопасности.

В фонде добавили, что на сегодня новые лифты заработали в 21 приморском доме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]