Почти 300 многоквартирных домов отремонтировано с начала года в Приморье

С начала года по программе капремонта в Приморском крае отремонтировано более 280 многоквартирных домов. Цифра меняется каждый день – с начала месяца приемки выполненных работ состоялись по 22 адресам, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в региональном фонде капитального ремонта, некоторые дома ремонтировали комплексно. Так, дом по улице Калинина, 158, во Владивостоке получил сразу три вида капитального ремонта: в октябре завершились работы по обновлению крыши и фасада, а в декабре – системы электроснабжения.

Во Владивостоке на улице Татарская отремонтированы два дома: в доме 14 – крыша, а в доме 18 – фасад. По адресу Басаргина, 1, Овчинникова, 12 и 12а, Гражданская, 21, отремонтированы крыши.

Крыши отремонтированы и в Лесозаводске – по улице Мира, 5, Юго-Западный, 11, Будника 68, в Арсеньеве на Ломоносова, 9, в Находке в доме №12 по улице Гагарина.

«Также специалисты фонда приняли отремонтированные объекты в Углекаменске, Галенках, Пожарском, Камень-Рыболове, Шкотово, Липовцах и Кировском. Всего с начала года в Приморье отремонтированы почти 300 домов», – уточнили в фонде.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, перед фондом капремонта поставлены задачи нарастить темпы работ, наверстав отставание прошлых лет.

«Сейчас хорошая динамика по ремонту многоквартирных домов, что позволило начать восстановление зданий, которые стояли в плане на более поздние сроки. И в следующем году такие темпы ремонтов должны быть сохранены», – обозначила Елена Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]