Новости Экономика

Почти 300 многоквартирных домов отремонтировано с начала года в Приморье

Почти 300 многоквартирных домов отремонтировано с начала года в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

С начала года по программе капремонта в Приморском крае отремонтировано более 280 многоквартирных домов. Цифра меняется каждый день – с начала месяца приемки выполненных работ состоялись по 22 адресам, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 

Как рассказали в региональном фонде капитального ремонта, некоторые дома ремонтировали комплексно. Так, дом по улице Калинина, 158, во Владивостоке получил сразу три вида капитального ремонта: в октябре завершились работы по обновлению крыши и фасада, а в декабре – системы электроснабжения. 

Во Владивостоке на улице Татарская отремонтированы два дома: в доме 14 – крыша, а в доме 18 – фасад. По адресу Басаргина, 1, Овчинникова, 12 и 12а, Гражданская, 21, отремонтированы крыши. 

Крыши отремонтированы и в Лесозаводске – по улице Мира, 5, Юго-Западный, 11, Будника 68, в Арсеньеве на Ломоносова, 9, в Находке в доме №12 по улице Гагарина. 

«Также специалисты фонда приняли отремонтированные объекты в Углекаменске, Галенках, Пожарском, Камень-Рыболове, Шкотово, Липовцах и Кировском. Всего с начала года в Приморье отремонтированы почти 300 домов», – уточнили в фонде.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко,  перед фондом капремонта поставлены задачи нарастить темпы работ, наверстав отставание прошлых лет.

«Сейчас хорошая динамика по ремонту многоквартирных домов, что позволило начать восстановление зданий, которые стояли в плане на более поздние сроки. И в следующем году такие темпы ремонтов должны быть сохранены», – обозначила Елена Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Загрузка...

Ранее по теме