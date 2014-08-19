После капремонта два дома сданы в селе Вольно-Надеждинское

Два дома сданы после проведенного капремонта в селе Вольно-Надеждинское – по улице Пушкина, 65, и Торговый переулок, 4. Всего в 2020 году в Надеждинском районе в программу капремонта включены 14 многоквартирных домов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Дом в Торговом переулке, 4, получил комплексный капитальный ремонт. В бывшем общежитии отремонтированы крыша, фасад, системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. ⠀

В доме на Пушкина, 65, заменена крыша, приведен в порядок фасад, заменены внутридомовые инженерные сети. Сейчас комиссии ведут приемку объектов.

«Ремонт этого дома был перенесен на более ранний период по поручению Губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Во время встречи с населением к главе региона обратились жители дома, которые пожаловались на протекающую кровлю, неисправную электропроводку и другие проблемы», – отметили в Фонде капремонта Приморья.

По словам специалистов, до конца года подрядчикам предстоит отремонтировать в муниципалитете еще 12 домов. В целом же в Приморье идет ремонт в десятках домов – меняются кровли, внутридомовые системы, устанавливаются новые лифты, ремонтируются фасады.

«Перед фондом поставлена задача нарастить темпы и устранить отставания прошлых лет, отремонтировав не только дома, включенные в программу 2020 года, но и те, которые по разным причинам не сделали раньше. Выполнение графиков ремонта находится на контроле в Правительстве региона», – подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]