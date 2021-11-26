Подрядчик затянул ремонт многоквартирного дома в Партизанске

Специалисты фонда капремонта многоквартирных домов Приморского края проверили, как идет ремонт зданий в Партизанском городском округе. Одной из компаний предписано устранить выявленные замечания, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В этом году в ремонтный план по муниципалитету включены 11 многоквартирных домов, где капитально отремонтируют крыши: восемь в Партизанске, два в селе Углекаменск и один в селе Авангард.

В домах по улицам Щорса, 1А, и Энергетическая, 3, ремонт уже завершен, на остальных – работы находятся в стадии окончания. Так, к приемке готовы скатная крыша дома по улице Калинина, 2А, и плоская на Заводской, 16А. В высокой степени готовности дома на Калинина, 6, Ленинской, 22 и 51.

Однако есть и недочеты в работе строительных компаний.

«Отставание от графика допустила подрядная организация “Аскольд-Металл”, ремонтирующая дом по улице Селедцова, 5. Помимо этого, специалистами отдела технадзора выявлены нарушения технологии ремонта, в частности, неправильно установленные воронки на внутренних водостоках. Подрядчику вынесено предписание устранить нарушение и ускорить темпы работ», – пояснили специалисты.

В фонде напомнили, что всего с начала года в Приморском крае по программе капремонта отремонтировано более 220 многоквартирных домов. Еще более чем в 300 домах работы находятся в высокой степени готовности.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, за последние годы в регионе набраны хорошие темпы по капремонту многоквартирных домов.

«Удалось наверстать отставание прошлых лет, скорректировать программы ремонтов в муниципалитетах, что позволило начать восстановление домов раньше, чем это было запланировано», – подчеркнула зампред.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]