Капитальный ремонт завершили еще в 26 многоквартирных домах в Приморье

Рекордное число приемок отремонтированных домов состоялось на минувшей неделе – сданы 26 объектов. Работы продолжаются еще почти на 500 домах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказали в фонде капитального ремонта Приморского края, в Находке завершился капитальный ремонт трех плоских крыш по адресам: улица Сенявина, 3, улица Верхнеморская, 21, и Макарова, 9.

Во Владивостоке о проблемах с текущими кровлями забудут жители еще 11 домов: на Адмирала Юмашева, 8а и 8а, Невской, 14а, 16 и 24, 100-летия Владивостока, 116 и 133, Колесника, 4, Кирова, 7, Снеговой, 11, Шевченко, 74. Также в шести домах закончился капитальный ремонт внутридомовых сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации – на Артековской, 1 и 3, Шепеткова, 18, Сафонова, 11, Строительной, 15, и Поспелово, 66 (остров Русский).

В Артеме отремонтированы две крыши – на Ленина, 5/1 и Харьковской, 6, а в доме по улице Заречная, 4, отремонтирован фасад.

В Спасске-Дальнем привели в порядок крышу на улице Краснознаменная, 12а, а в Лесозаводске новая крыша появилась на Заводской, 6.

Систему электроснабжения отремонтировали в поселке Новошахтинске Михайловского района по улице Советская, 4.

«Все работы проводят квалифицированные подрядчики, включенные в реестр министерства ЖКХ Приморского края и имеющие допуск СРО. Специалисты фонда контролируют процесс ремонтных работ», – отметили в фонде капремонта.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, до конца года в регионе должно быть отремонтировано более 600 домов, почти на 100 из них работы завершены.

«Объемы ремонтов большие, потому что приходится и сокращать отставание прошлых лет, и включать в план работ дома, стоящие на более позднее время. Но перед фондом поставлена задача наращивать темпы», – подчеркнула зампред.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]