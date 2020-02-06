«Жуткое зрелище»: 12 пожарных тушили вспыхнувшее здание поликлиники в Приморье
Вечером 19 февраля на пульт пожарного гарнизона Артёмовского городского округа поступило сообщение о том, что в посёлке Угловое на улице Сахалинская горит неэксплуатируемое здание.
Спустя несколько минут, к месту происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению. Пожар был локализован, ликвидировано открытое горение. Ведется проливка конструкций. Пострадавших нет. Площадь горения составила 350 кв.м, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
На тушении были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
В одном из приморских пабликов пользователи предположили, что раньше в загоревшемся заброшенном здании находилась поликлиника.
«Уже два часа горит, смотрю с балкона, дерево хорошо горит, жуткое зрелище, три пожарки ни о чем...».
«Остались без поликлиники».
«Это бесхозное здание. Раньше в СССР была поликлиника».
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