«Жуткое зрелище»: 12 пожарных тушили вспыхнувшее здание поликлиники в Приморье

Вечером 19 февраля на пульт пожарного гарнизона Артёмовского городского округа поступило сообщение о том, что в посёлке Угловое на улице Сахалинская горит неэксплуатируемое здание.

Спустя несколько минут, к месту происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению. Пожар был локализован, ликвидировано открытое горение. Ведется проливка конструкций. Пострадавших нет. Площадь горения составила 350 кв.м, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На тушении были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

В одном из приморских пабликов пользователи предположили, что раньше в загоревшемся заброшенном здании находилась поликлиника.

«Уже два часа горит, смотрю с балкона, дерево хорошо горит, жуткое зрелище, три пожарки ни о чем...».

«Остались без поликлиники».

«Это бесхозное здание. Раньше в СССР была поликлиника».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru