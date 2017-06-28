«Покемон» в лесу Приморья удивил даже специалистов

Неизвестного науке зверя обнаружили инспекторы Приморского охотнадзора, сообщают «Вести:Приморье».

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Специалисты Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края и Центра «Амурский тигр» считают, что попавший на видео зверек с высокой долей вероятности является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации по аналогии со знаменитым «белым» бенгальским тигром.

Видео «неизвестного» науке пушистика опубликовано в паблике amurtigercenter.

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Вопрос «Это что за покемон?» остается открытым!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]