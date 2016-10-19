Новости Общество

Сегодня, 07:24
 

Многодетную мать не нашли: охотнадзор надеется, что тигриная семья воссоединилась

Многодетную мать не нашли: охотнадзор надеется, что тигриная семья воссоединилась

Фото: Центр "Амурский тигр"


Ни следов тигрят, попавших на видео на лесной дороге в одном из северных районов Приморья, ни следов их матери  пока не обнаружено, — передают «Вести: Приморье» по данным Центра «Амурский тигр».

Перед приездом специалистов в район, где заметили тигрят, снова прошёл снег, который укрыл все следы. Инспекторы охотнадзора до самой ночи среды (20 ноября) прочесывали лес на снегоходах, но никаких признаков присутствия тигриного семейства — ни котят, ни матери, если она всё же была неподалеку от детей — не обнаружили. 21 ноября  поиски продолжили: сразу несколько групп инспекторов прочёсывают тайгу на снегоходах с самого утра.

 «Если поиски так и не увенчаются успехом, будет можно с большой долей вероятности сказать, что с тигрятами всё хорошо, и, случайно встретившись с людьми, они снова оказались рядом с мамой, которая увела их подальше от дорог и любопытных глаз», — рассказали зоозащитники.

 Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что на видео попали три котенка амурского тигра, гуляющих без мамы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря