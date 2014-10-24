Семья из четырех тигров прогулялась перед автомобилем приморцев





В Приморье очевидцы засняли целую семью амурских тигров. Видео опубликовал центр «Амурский тигр», — передают «Вести: Приморье».

«Пересмотрели видео несколько раз и насчитали 4 тигров. Молодняк явно любопытный и подходит ближе к машине, а вот вдалеке, кажется, скрывается мать. Трудно разглядеть и говорить наверняка», — сообщают зоозащитники.

Специалисты считают, что если вдалеке не мать, а четвертый тигренок, то это тоже нормально. По словам сотрудников центра, тигрята уже явно не маленькие, ориентировочно чуть более года, выглядят очень упитанными. В таком возрасте они могут свободно гулять на удаление в несколько километров от матери.

«Люди остаются в машине – все правильно. Звук мы отключили, там преимущественно эмоции и производные от известного слова из трех букв», — объяснили авторы свою позицию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]