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Вчера, 23:58

Семья из четырех тигров прогулялась перед автомобилем приморцев

Семья из четырех тигров прогулялась перед автомобилем приморцев

Источник фото: Центр "Амурский тигр"


В Приморье очевидцы засняли целую семью амурских тигров. Видео опубликовал центр «Амурский тигр», — передают «Вести: Приморье».

«Пересмотрели видео несколько раз и насчитали 4 тигров. Молодняк явно любопытный и подходит ближе к машине, а вот вдалеке, кажется, скрывается мать. Трудно разглядеть и говорить наверняка», — сообщают зоозащитники.

Специалисты считают, что если вдалеке не мать, а четвертый тигренок, то это тоже нормально. По словам сотрудников центра, тигрята уже явно не маленькие, ориентировочно чуть более года, выглядят очень упитанными. В таком возрасте они могут свободно гулять на удаление в несколько километров от матери.

«Люди остаются в машине – все правильно. Звук мы отключили, там преимущественно эмоции и производные от известного слова из трех букв», — объяснили авторы свою позицию.

 

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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