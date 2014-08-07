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С 1 марта: Новый Указ Путина коснется всех автомобилистов

С 1 марта: Новый Указ Путина коснется всех автомобилистов

Источник фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о контроле сотрудников ГИБДД за техосмотром, сообщают «Вести:Приморье».

Президент России Владимир Путин подписал указ о контроле и надзоре за проведением техосмотра транспортных средств.

Вносятся изменения в положение о ГИБДД. Указ добавляет новую задачу - осуществление государственного контроля и надзора за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств. Кроме того, прописывается участие инспекции в техническом осмотре автобусов - в порядке, определяемом правительством РФ.

Данный указ вступает в силу с 1 марта этого года. С этой даты меняются правила техосмотра автомобилей: будут аннулироваться диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен техосмотр. При этом отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему, которая начнет работать с той же даты, пишет «РГ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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