Легко, но есть риски: К чему приведет отсрочка от прохождения техосмотра по новым правилам

Путин подписал указ о контроле сотрудников ГИБДД за техосмотром, сообщают «Вести:Приморье».

К чему стоит приготовиться автовладельцам, которые столкнутся с указом, подписанным президентом страны.

Когда реформа техосмотра заработает, пунктов ТО не хватит на всех желающих. Но об обеспеченности этими пунктами заговорили буквально накануне вступления в силу поправок. Страховые агенты тоже времени даром не теряют и обзванивают своих клиентов, у которых полисы ОСАГО заканчивают действовать в марте и апреле. Агенты предлагают, не дожидаясь 1 марта, купить полис сейчас, по старой схеме. То есть вместе с диагностической картой. Пока есть возможность. Об этом пишет «РГ».

Таким образом автомобилисты готовят себе отсрочку от прохождения техосмотра по новым правилам еще на год. Однако у этого способа есть и много рисков. Причем как для тех, кто покупает, так и для тех, кто продает. Первые рискуют остаться без диагностической карты, вторые могут быть привлечены по части 4 статьи 14.4.1 Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает наказание за передачу в информационную систему сведений о техосмотре, который не проводился. За это предусмотрен штраф на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Выявлять купленный техосмотр будет Госавтоинспекция. Как рассказал источник в этом ведомстве, ГИБДД и сейчас выявляет такие карты и направляет информацию об операторах, ими торгующих, в Российский союз автостраховщиков для принятия мер. А с 1 марта у ГИБДД появится возможность аннулировать такие диагностические карты. В этой ситуации автовладелец попросту окажется без техосмотра. И ему все-таки придется поехать на пункт ТО и пройти диагностику.

Чем грозит отсутствие техосмотра? Тем, что без диагностической карты нельзя купить полис ОСАГО. А если полис есть, а диагностическая карта аннулирована?

Как рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, договор ОСАГО из-за этого не аннулируют. В законе об ОСАГО такой причины для прекращения договора в одностороннем порядке нет. Единственное, что может сделать страховая компания, это в случае, если автовладелец без диагностической карты станет виновником аварии, то заплатить пострадавшему. А со своего клиента взыскать регресс в полном объеме произведенной выплаты.

Но, как показывает практика, страховщики по этой причине крайне редко выставляют регрессные требования.

Напомним, что на машины старше 4 лет и до 10 лет диагностическая карта выдается на два года. Для тех, кто ее купил без прохождения ТО сейчас, есть еще один риск. С 1 марта вступает в силу штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр. Это 2 тысячи рублей. Предполагается, что штрафовать будут автоматически с помощью камер фотовидеофиксации. Так вот, если диагностическую карту такому автовладельцу аннулируют, то к тому моменту, когда ему придет первое "письмо счастья" о штрафе, он сумеет наездить еще на несколько штрафов. И заплатить придется уже не 2 тысячи, а тысяч 6-8. А потом опять пройти ТО. При этом выбрать такого оператора, которого точно не лишат аккредитации, чтобы снова не оказаться с аннулированной диагностической картой.

Если автовладелец не хочет рисковать, но все же опасается очередей на ТО после 1 марта, то он может и сейчас пройти техосмотр на нормальном пункте ТО. Без риска, что диагностическую карту аннулируют. Причем это обойдется значительно дешевле, чем ее покупка. Но, конечно, при условии, что автомобиль исправен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]