Приморцев призывают не затягивать с прохождением техосмотра

Новые правила прохождения техосмотра транспортных средств начнут действовать с 1 октября 2021 года. Однако пройти его можно уже сейчас, избежав очередей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, с 1 марта 2021 года вступили в силу новые Правила прохождения технического осмотра (ТО) автотранспортных средств. Основным нововведением процедуры техосмотра является то, что, если раньше после прохождения технического осмотра обязательно выдавалась диагностическая карта на бумажном носителе, теперь она стала электронной.

Как пояснили в региональном минтрансе, на документе ставится усиленная квалифицированная электронная подпись эксперта, который проводил диагностику. А в случае прохождения техосмотра пассажирским транспортом – автобусами до 5 тонн и более 5 тонн, соответственно, и инспектора ГИБДД, присутствовавшего при процедуре ТО.

По правилам, разработанным в ГИБДД, владелец автобуса должен не менее чем за пять дней от желаемой даты подать заявку любому оператору ТО, у которого есть соответствующее оборудование, на прохождение диагностики. Эти пять дней нужны для того, чтобы ведомство смогло вызвать сотрудника ГИБДД на пункт ТО при проведении проверки. Уполномоченный сотрудник не только следит за соблюдением всех правил проведения процедуры и заполнения диагностической карты, но также проверяет соответствие номерных агрегатов и регистрационных данных автобуса. По итогу сотрудник ГИБДД вносит в Единую автоматизированную информационную систему технических осмотров (ЕАИСТО М) запись, подтвержденную цифровой квалифицированной подписью о соответствии или несоответствии транспортного средства требованиям безопасности.

Оформление диагностической карты и внесение результатов проверки в ЕАИСТО М должно вестись в режиме реального времени. Если у оператора пропал интернет и нет связи с системой, то он должен завершить начатую процедуру техосмотра и внести результат в течение 24 часов. Началом отсчета действия карты является момент ее появления в системе. По просьбе водителя оператор ТО может распечатать диагностическую карту на бумажном носителе, заверив ее подписью и печатью. Но даже при наличии этого документа оформить полис ОСАГО будет невозможно, если в ЕАИСТО нет сведений о прохождении техосмотра и допуске транспортного средства к участию в движении.

«Без диагностической карты, выдаваемой после успешного прохождения ТО, невозможно получить полис ОСАГО. В последнее время появились камеры, способные выявлять автомобили без полиса ОСАГО и значит “писем счастья” со штрафами не избежать, как раньше», – уточнили специалисты.

В минтрансе региона напомнили, что даже если действие диагностической карты продлено, автовладелец вправе пройти технический осмотр заранее.

«С 1 марта по 1 октября 2021 год пункты техосмотра будут почти пустыми, так что можно выбрать удобное время и оформить новую диагностическую карту, которую принимают все страховые компании при оформлении нового полиса ОСАГО», – отметили в министерстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]