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О направлении маткапитала на накопительные пенсии рассказали в Минтруде

О направлении маткапитала на накопительные пенсии рассказали в Минтруде

Источник фото: pixabay.com

Отозванные с накопительной пенсии средства маткапитала можно будет снова направить на ее счет только по решению распорядителя, рассказали в Минтруде, сообщают «Вести:Приморье».

В пятницу, 19 февраля, в правительстве поручили ведомству разработать правила о направлении неиспользованных средств маткапитала на накопительные пенсии. Об этом пишет «РГ».

В Минтруде пояснили, что появление новых полномочий связано с принятием в прошлом году закона, который позволил родителям более гибко управлять средствами материнского капитала. Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить их на накопительную часть пенсии, потом отозвала, но в результате - так ими и не воспользовалась.

"До настоящего времени порядок действий для того, чтобы женщина снова могла направить средства маткапитала на накопительную пенсию, отсутствовал. Но в любом случае, как тратить средства материнского капитала - решает только родитель", - уточнили в Минтруде.

Помимо пенсии мамы маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, товары и услуги для детей-инвалидов, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (с 2018 года).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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