Минтруд разработает правила направления неиспользованного материнского капитала на пенсию

Министерство труда и социальной защиты будет устанавливать правила направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 28 февраля, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Правительственную газету".

Документ вносит изменения в Положение о Министерстве труда и социальной защиты, которое является уполномоченным органом по выработке и реализации государственной политики в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, и в том числе — социальной защиты семьи, женщин и детей. Новые полномочия касаются выработки порядка действий, для родителей, которые изменили свое решение в отношении использования средств материнского капитала.

Напомним, что действие программы семейного капитала продлено до 31 декабря 2026 года, с 1 января 2020 года установлены выплаты на первого ребёнка и увеличены на второго. Кроме того, с весны прошлого года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке через портал госуслуг.

С 2021 года размер материнского капитала составляет 483 882 рубля на первого ребёнка и 639 432 рубля на второго. Средства маткапитала можно направить на образование ребёнка, улучшение жилищных условий, формирование накопительной части пенсии матери, соцадаптацию и интеграцию детей-инвалидов, а также на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]