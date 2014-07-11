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Президент занялся безработными и имеющими ипотеку гражданами

Президент занялся безработными и имеющими ипотеку гражданами

Источник фото: pixabay.com

По итогам совещания по экономическим вопросам президент указал принять меры по трудоустройству безработных, рассмотреть возможность снижения ставки льготной ипотеки, ускорить помощь обманутым дольщикам и защитить граждан на рынке ценных бумаг, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет «РГ».

 До весны будут разработаны меры по содействию трудоустройству безработных. В их числе - субсидирование работодателям найма официально зарегистрированных безработных, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

- До конца марта будет рассмотрен вопрос об увеличении финансирования мероприятий по решению проблем обманутых дольщиков, чтобы завершить их побыстрее.

- Будет утверждена концепция программы строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием механизмов долгового финансирования.

- К 15 июля будут внесены поправки, предоставляющие правительству право увеличить объем расходов госказны в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития без внесения изменений в закон о бюджете.

- До конца марта будут представлены предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. В том числе о возможности снижения ставки для семей с двумя и более детьми.

- До 15 июля будут внесены поправки по дополнительной защите прав неопытных инвесторов, вкладывающих в ценные бумаги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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