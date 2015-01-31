Названа одна из версий смерти чиновника мэрии Владивостока

Новость о смерти чиновника мэрии Владивостока облетела СМИ Приморья, сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке 20 февраля в рабочем кабинете нашли мертвым и.о. начальника общественной безопасности администрации города.

Кабинет Александра Скорлякова находился не в главном здании мэрии, а по адресу Океанский проспект, 30. Скорляков проработал здесь чуть больше года. Об этом пишет «КП».

Новость шокировала коллег Скорлякова, многие характеризуют его только с положительной стороны, не видели в его поведении ничего подозрительного.

Источник «КП», близкий к следствию, отмечает, что в качестве основной версии трагедии сейчас рассматривается суицид. Способ самоубийства пока не разглашается. Все подробности еще предстоит установить специалистам.

Отметим, 54-летний Александр Скорляков курировал во Владивостоке вопросы ГО и ЧС, а также задачи по обеспечению охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных, публичных и других мероприятий. Во время пандемии руководитель управления вместе с сотрудниками административных комиссий участвовал в рейдах по соблюдению масочного режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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