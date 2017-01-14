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Чиновник мэрии Владивостока умер в рабочем кабинете

Чиновник мэрии Владивостока умер в рабочем кабинете

Исполняющий обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков найден мёртвым, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «ВостокМедиа».

В администрации Владивостока подтвердили информацию о том, что чиновник был найден мёртвым в своём кабинете в субботу, 20 февраля.

Подробности гибели пока не уточняются.

Отметим, что Скорляков в последнее время вёл активную работу в области соблюдения порядка, связанного с соблюдением коронавирусных ограничений в городе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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